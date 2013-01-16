加拿大股市:收盘下跌,因世行对经济评论悲观且欧洲数据疲软

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周三下滑,能源和材料类股领跌,因世界银行对经济看法悲观,且欧洲经济数据疲软,重燃投资者对全球增长的担忧.
世行称发达国家经济复苏缓慢,拖累全球经济,大幅下调2013年全球经济增长展望,令投资者从关注企业财报转向担忧宏观经济.
同时,受衰退困扰的欧洲2012年新车需求降至17年低位,凸显欧洲汽车制造商的危机.
"经济风险和政治风险仍然存在.(但)我们实际是指望企业基本面,"Macquarie Private Wealth副主管和投资经理Michael Newton称.
加拿大几个大型企业将在下周公布财报,包括Canadian National Railway Co.
S&P/TSX综合指数 跌33.15点,或0.26%,至12,608.82点.
10个主要板块中,七个板块下跌.不过信息科技板块涨0.2%,受助于黑莓手机制造商Research In Motion Ltd 股价涨近2%至14.55加元.
材料类股跌近0.7%,金融类股跌0.3%.能源类股跌近0.4%,尽管油价上涨.(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。