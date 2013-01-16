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市场报道 | 2013年 1月 17日 星期四 06:49 BJT

加拿大股市:收盘下跌,因世行对经济评论悲观且欧洲数据疲软

路透多伦多1月16日 - 加拿大主要股指周三下滑,能源和材料类股领跌,因世界银行对经济看法悲观,且欧洲经济数据疲软,重燃投资者对全球增长的担忧.

世行称发达国家经济复苏缓慢,拖累全球经济,大幅下调2013年全球经济增长展望,令投资者从关注企业财报转向担忧宏观经济.

同时,受衰退困扰的欧洲2012年新车需求降至17年低位,凸显欧洲汽车制造商的危机.

"经济风险和政治风险仍然存在.(但)我们实际是指望企业基本面,"Macquarie Private Wealth副主管和投资经理Michael Newton称.

加拿大几个大型企业将在下周公布财报,包括Canadian National Railway Co.

S&P/TSX综合指数 跌33.15点,或0.26%,至12,608.82点.

10个主要板块中,七个板块下跌.不过信息科技板块涨0.2%,受助于黑莓手机制造商Research In Motion Ltd 股价涨近2%至14.55加元.

材料类股跌近0.7%,金融类股跌0.3%.能源类股跌近0.4%,尽管油价上涨.(完)
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