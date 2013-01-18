加拿大股市: 收在近10个半月高位,RIM领涨

路透多伦多1月18日 - 加拿大主要股指周五收在10个半月高位附近,金融股和Research in Motion 领涨.

分析师称,近期公布的乐观的中国和北美经济数据,良好的企业业绩,并购交易,低波动性以及清淡的成交均扶助提振投资者人气.

"市场持续缓慢上行.总的来说,权重类股普遍上扬,"RBCCapital Markets的董事总经理Paul Hand表示,他所指的是金融股,材料股和能源股,这三大板块今日分别上涨0.59%,0.08%和0.45%.三个板块的累计权重约为75%.

隔夜公布的消息称,中国经济第四季度成长超过预期,扶助提振材料和能源股.报告是显示中国经济成长在放缓后再度加速的最新指标.

RIM股价攀升7.02%,报15.71加元.Jefferies & Co的分析师Peter Misek 将该股评级从"持有"上调至"买入",增加了市场对1月30日将推出的采用新一代BlackBerry 10软件的最新系列智能手机的乐观情绪.该产品系列推出成功与否关系到该公司的存亡.