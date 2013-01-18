加拿大股市: 收在近10个半月高位,RIM领涨

《全球汇市》美元升至三周高位，因美联储官员讲话和就业数据
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透多伦多1月18日 - 加拿大主要股指周五收在10个半月高位附近,金融股和Research in Motion 领涨.
分析师称,近期公布的乐观的中国和北美经济数据,良好的企业业绩,并购交易,低波动性以及清淡的成交均扶助提振投资者人气.
"市场持续缓慢上行.总的来说,权重类股普遍上扬,"RBCCapital Markets的董事总经理Paul Hand表示,他所指的是金融股,材料股和能源股,这三大板块今日分别上涨0.59%,0.08%和0.45%.三个板块的累计权重约为75%.
隔夜公布的消息称,中国经济第四季度成长超过预期,扶助提振材料和能源股.报告是显示中国经济成长在放缓后再度加速的最新指标.
RIM股价攀升7.02%,报15.71加元.Jefferies & Co的分析师Peter Misek 将该股评级从"持有"上调至"买入",增加了市场对1月30日将推出的采用新一代BlackBerry 10软件的最新系列智能手机的乐观情绪.该产品系列推出成功与否关系到该公司的存亡.
S&P/TSX综合指数 收高50.96点或0.40%,至12,725.69点,日高为12,751.16点,为2012年2月29日以来最高.该指数本周上扬约1%.(完)
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透4月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周五下挫近1.5%，受投机商 结清仓位拖累，本周期棉表现为八个月最差。 5月合约 收跌1.05美分，或1.41%，报每磅73.46美分，交易区 间为73.38-74.60美分，前者为1月24日来最低。 本周该合约大跌5%，为截至去年8月12日该周以来最大周线跌幅。5月 期棉本周稍早跌穿75美分关键水准，为1月31日来首见。 “出现大量技术性卖盘，因投机商意识到他们早就该沽出了。”棉花 经纪Keith Brown and Co负责人Keith Brown表示。 期货市场总成交量增加29,310口，至68,200口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少2,551口，至268,539口。 美元指数 升0.5%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)