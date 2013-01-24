加拿大股市: 守在18个月高点附近,受化肥股上扬提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透多伦多1月24日 - 加拿大股市周四守在18个月高位附近,美国经济数据起到支撑作用,且化肥厂商Potash 及Agrium 上涨亦支撑大盘.之前Agrium提高获利预期.
美国一项民间调查显示,制造业活动本月以近两年来最快速度扩张,政府公布的上周初请失业金人数也降至五年低点.
另外,数据显示中国制造业增长本月也触及两年高点亦提振加拿大股市.
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 升29.57点或0.23%至12,823.62点,盘中触及12,863.47点,为2011年8月2日以来最高.
该股指10个分类指数有8个收高.
"市场愈发觉得我们在朝好的方向发展.美国经济显示一些活力,影响扩大到加拿大,"ScotiaMcLeod股票交易部主管Fred Ketchen表示.(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。