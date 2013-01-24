加拿大股市: 守在18个月高点附近,受化肥股上扬提振

路透多伦多1月24日 - 加拿大股市周四守在18个月高位附近,美国经济数据起到支撑作用,且化肥厂商Potash 及Agrium 上涨亦支撑大盘.之前Agrium提高获利预期.

美国一项民间调查显示,制造业活动本月以近两年来最快速度扩张,政府公布的上周初请失业金人数也降至五年低点.

另外,数据显示中国制造业增长本月也触及两年高点亦提振加拿大股市.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 升29.57点或0.23%至12,823.62点,盘中触及12,863.47点,为2011年8月2日以来最高.

该股指10个分类指数有8个收高.

"市场愈发觉得我们在朝好的方向发展.美国经济显示一些活力,影响扩大到加拿大,"ScotiaMcLeod股票交易部主管Fred Ketchen表示.(完)