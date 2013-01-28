加拿大股市: 近持平,RIM和资源股下跌

美国热股：肯德基将限制供应商对肉鸡使用抗生素，股价小跌
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透多伦多1月28日--- - 加拿大股市周一近持平,因金融股涨势被自然资源股和黑莓手机制造商Research In Motion 跌势所抵消.
RIM本周将发布新的黑莓10智能手机平台.该股下跌7.6%至16.27加元,周五收盘后今年上涨约50%.科技股整体下跌2.7%.
但金融股上涨,在一系列令人鼓舞的经济数据公布后,市场信心得到了提升.金融股整体上涨0.5%.
加拿大皇家银行 上扬0.8%至62.61加元.丰业银行 涨0.8%至58.95.
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低0.72点,报12,815.91点.该股指10个分类指数中涨跌股相当.
材料股下跌0.9%,抑制大盘涨势.Potash 领跌,下挫1.3%至43.37加元.该股在过去五个交易日中累计上涨6.8%.(完)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译