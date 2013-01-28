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市场报道 | 2013年 1月 29日 星期二 06:28 BJT

加拿大股市: 近持平,RIM和资源股下跌

路透多伦多1月28日--- - 加拿大股市周一近持平,因金融股涨势被自然资源股和黑莓手机制造商Research In Motion 跌势所抵消.

RIM本周将发布新的黑莓10智能手机平台.该股下跌7.6%至16.27加元,周五收盘后今年上涨约50%.科技股整体下跌2.7%.

但金融股上涨,在一系列令人鼓舞的经济数据公布后,市场信心得到了提升.金融股整体上涨0.5%.

加拿大皇家银行 上扬0.8%至62.61加元.丰业银行 涨0.8%至58.95.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低0.72点,报12,815.91点.该股指10个分类指数中涨跌股相当.

材料股下跌0.9%,抑制大盘涨势.Potash 领跌,下挫1.3%至43.37加元.该股在过去五个交易日中累计上涨6.8%.(完)
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