加拿大股市: 上扬,CP Rail和黄金股上涨

路透多伦多1月29日 - 加拿大股市周二上扬,受Canadian Pacific Railway Ltd获利展望和黄金股上涨提振.黄金股跟随金价上升,因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)将继续实行货币宽松政策.

Canadian Pacific 称今年获利料增长40%,令其股价创出纪录高位.该股上涨3.1%至116 .22加元.

黄金股上涨,受空头回补推动,以及投资者预期美联储将继续实行货币宽松政策.

然而股市涨势受到金融股和黑莓手机制造商RIM 下跌3.4%所限.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 上涨14.65点,或0.11%,报12,830.56点.该股指10个分类指数中有七类上涨.