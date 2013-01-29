加拿大股市: 上扬,CP Rail和黄金股上涨

更新版 1-《图表新闻》今年第一季上演特朗普通胀大戏，但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透多伦多1月29日 - 加拿大股市周二上扬,受Canadian Pacific Railway Ltd获利展望和黄金股上涨提振.黄金股跟随金价上升,因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储,FED)将继续实行货币宽松政策.
Canadian Pacific 称今年获利料增长40%,令其股价创出纪录高位.该股上涨3.1%至116 .22加元.
黄金股上涨,受空头回补推动,以及投资者预期美联储将继续实行货币宽松政策.
然而股市涨势受到金融股和黑莓手机制造商RIM 下跌3.4%所限.
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 上涨14.65点,或0.11%,报12,830.56点.该股指10个分类指数中有七类上涨.
材料股上扬0.7%,受金价上涨0.5%推动.(完)
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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