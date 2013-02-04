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市场报道 | 2013年 2月 5日 星期二 05:54 BJT

加拿大股市:跌至两周半低点,银行股重挫

路透多伦多2月4日 - 加拿大股市周一跌至两周半最低水准,金融股领跌,此前西班牙和意大利的政治不确定性提醒投资人欧元区仍面临许多风险.

西班牙和意大利公债收益率上扬,投资人对欧债危机的担忧重燃,此前西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职.

对意大利西雅那银行(Banca MPS)涉嫌诈欺的调查在这几天进入关键,治安法官正在讯问关键证人.距离意大利选举只剩三周,政坛已经因本案卷起了政治风暴.

银行股跌幅最大,道明银行 下滑0.7%,加拿大皇家银行 跌0.5%.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低51.21点,或0.4%,至12,717.62点,盘中触及1月17日来最低的12,668.81点.该股指10个分类指数中有九个收低.(完)

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