加拿大股市:跌至两周半低点,银行股重挫

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透多伦多2月4日 - 加拿大股市周一跌至两周半最低水准,金融股领跌,此前西班牙和意大利的政治不确定性提醒投资人欧元区仍面临许多风险.
西班牙和意大利公债收益率上扬,投资人对欧债危机的担忧重燃,此前西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职.
对意大利西雅那银行(Banca MPS)涉嫌诈欺的调查在这几天进入关键,治安法官正在讯问关键证人.距离意大利选举只剩三周,政坛已经因本案卷起了政治风暴.
银行股跌幅最大,道明银行 下滑0.7%,加拿大皇家银行 跌0.5%.
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低51.21点,或0.4%,至12,717.62点,盘中触及1月17日来最低的12,668.81点.该股指10个分类指数中有九个收低.(完)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。