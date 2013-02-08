版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 9日 星期六 06:01 BJT

加拿大股市: 触及一周高位,因海外经济数据强劲

路透多伦多2月8日 - 加拿大股市周五触及一周高位,金融股和能源股领涨,中国、欧洲和美国公布的经济数据强劲,抵消加拿大本土经济数据疲弱的影响.宏利金融(Manulife Financial) 因业绩大涨.

中国进出口1月大增,为今年首个强劲数据,显示中国经济加速,需求畅旺.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高45.31点,或0.36%,至12,801.23点,盘中触及12,823.50点,为1月30日来最高.本周该指数收高0.3%.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐