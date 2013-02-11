加拿大股市: 收低,因金矿股走软及BlackBerry大跌

中国债市动态：现券窄幅波动期货涨跌互现，国开新债符合预期影响不大
路透北京4月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率窄幅波动，国债期货早盘宽幅震荡后一涨一跌。交易员表示，消息面相对平静下现券走势仍受期货引领，国开新债招标符合预期，对二级影响不大。
路透多伦多2月11日 - 加拿大股市周一收低,受金矿股走软拖累,且黑莓机生产商BlackBerry 因失去大客户而股价大跌.
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低53.08点,或0.41%,至12,748.15点,10大类股中有七种收低.(完)
路透北京4月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率窄幅波动，国债期货早盘宽幅震荡后一涨一跌。交易员表示，消息面相对平静下现券走势仍受期货引领，国开新债招标符合预期，对二级影响不大。
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。