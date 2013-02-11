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市场报道 | 2013年 2月 12日 星期二 05:58 BJT

加拿大股市: 收低,因金矿股走软及BlackBerry大跌

路透多伦多2月11日 - 加拿大股市周一收低,受金矿股走软拖累,且黑莓机生产商BlackBerry 因失去大客户而股价大跌.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低53.08点,或0.41%,至12,748.15点,10大类股中有七种收低.(完)

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