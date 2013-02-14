加拿大股市: 跌至一周低点,Encana股价挫跌及欧洲数据不佳构成拖累

路透多伦多2月14日 - 加拿大股市周四跌至逾一周低点,投资者虽然从Barrick Gold Corp 季度大幅亏损的业绩中找出亮点,推动其股价上涨,但数据显示欧洲衰退加深后打压能源股下滑,拖累大盘走低.

加拿大最大的天然气生产商Encana Corp 股价跌6.6%至18.20加元,此前其公布的2013年石油和天然气混合物(NGL)产量目标低于预期.该股对大盘拖累最大.

数据显示德国经济在2012年最后一季萎缩0.6%,为2009年全球金融危机肆虐以来最差表现.法国经济萎缩0.3%,略逊于预期.这些数据拖累本地市场.

多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收低53.49点或0.42%报12,721.79点,为2月4日以来最低收位.

10类个股中有七类下跌.

能源类股下跌1.6%,是拖累大盘走低的主要原因,因油价依然保持波动.

包括矿产类股在内的物料类股上涨0.2%,得益于财报业绩以及金价上涨.

全球最大金矿商Barrick Gold公布,第四季由于提列南非铜矿资产减值相关38亿美元费用而录得亏损.但该公司股价仍上涨2.3%至32.44加元,因扣除特殊项目后的获利优于市场预期.(完)