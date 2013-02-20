加拿大股市: 收低,受大宗商品价格疲弱及美联储会议记录打压

路透多伦多2月20日 - 加拿大股市周三大跌,疲弱大宗商品价格拉低资源类股,因外界担忧美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的上个月会议记录暗示美联储可能停止或放缓购债刺激计划.

加股跌势加剧也因传闻称某支处境困难的对冲基金被迫平仓,引发一波大宗商品卖压.

"美联储会议记录中的部分强硬评论令加股承压,尤其是黄金类股." Richardson GMP旗下Stenner Investment Partners投资组合经理Youssef Zohny称.

"市场在过去几个月有不错的涨势,也许是该温和修正的时候了,"他说.

分析师表示,加股市场继扬升至18个月高位后短期内可能回调,资源类股尤其脆弱.

初步数据显示,多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收低96.16点或0.75%,报12,714.05点.10大类股中有八类收低.