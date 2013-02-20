加拿大股市: 收低,受大宗商品价格疲弱及美联储会议记录打压

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透多伦多2月20日 - 加拿大股市周三大跌,疲弱大宗商品价格拉低资源类股,因外界担忧美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布的上个月会议记录暗示美联储可能停止或放缓购债刺激计划.
加股跌势加剧也因传闻称某支处境困难的对冲基金被迫平仓,引发一波大宗商品卖压.
"美联储会议记录中的部分强硬评论令加股承压,尤其是黄金类股." Richardson GMP旗下Stenner Investment Partners投资组合经理Youssef Zohny称.
"市场在过去几个月有不错的涨势,也许是该温和修正的时候了,"他说.
分析师表示,加股市场继扬升至18个月高位后短期内可能回调,资源类股尤其脆弱.
初步数据显示,多伦多证交所S&P/TSX综合股价指数 收低96.16点或0.75%,报12,714.05点.10大类股中有八类收低.
包括矿业股在内的材料类股下跌3.2%.美联储公布会议记录后金价挫跌2.7%,录得近一年来的最大单日跌幅.银价亦下滑.(完)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。