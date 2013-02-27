加拿大股市: 能源股涨势提携大盘上扬,受美国数据支持

路透多伦多2月27日 - 加拿大股市周三扬升,受油气股扶助,因美国数据显示企业支出计划增加.而金矿股因金价走低而下挫.

活跃于加拿大西部油田的几只油气股涨势突出,其中有Canadian Natural Resources 升1.9%至每股30.98加元,以及Enbridge 升1.6%,报45.54加元.

"我不确定这是否是能源股走势巨变的开端,但出现些许反弹肯定是好事,"加拿大皇家银行Capital Markets执行董事Paul Hand说.

金融板块也助推大盘上扬.满地可银行(Bank of Montreal) 核心获利优于预期.

另有四家加拿大银行将于周四上午公布财报,分别是加拿大皇家银行 、多伦多道明银行< TD.TO>、加拿大帝国商业银行 和National Bank of Canada.

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高71.95点,或0.57%,至12,732.39点.10大类股中有七类收升.