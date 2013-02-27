加拿大股市: 能源股涨势提携大盘上扬,受美国数据支持

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透多伦多2月27日 - 加拿大股市周三扬升,受油气股扶助,因美国数据显示企业支出计划增加.而金矿股因金价走低而下挫.
活跃于加拿大西部油田的几只油气股涨势突出,其中有Canadian Natural Resources 升1.9%至每股30.98加元,以及Enbridge 升1.6%,报45.54加元.
"我不确定这是否是能源股走势巨变的开端,但出现些许反弹肯定是好事,"加拿大皇家银行Capital Markets执行董事Paul Hand说.
金融板块也助推大盘上扬.满地可银行(Bank of Montreal) 核心获利优于预期.
另有四家加拿大银行将于周四上午公布财报,分别是加拿大皇家银行 、多伦多道明银行< TD.TO>、加拿大帝国商业银行 和National Bank of Canada.
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高71.95点,或0.57%,至12,732.39点.10大类股中有七类收升.
数据显示美国经济体质好转,支撑市场:美国企业计划支出录得一年多来最大增幅,另一份报告则显示楼市持续走强.(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f