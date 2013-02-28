加拿大股市：上扬，银行股业绩优于预期领涨大盘

路透多伦多2月28日 - 加拿大股市周四上扬，该国最大的两家银行加拿大皇家银行 和多伦多－道明银行 季度业绩超预期，推高大盘，抵消了黄金股的疲势。

正面的美国经济数据也为加拿大股市提供了支撑，刺激油气和工业股涨势。

加拿大皇家银行上扬0.9%至64.02加元，此前公司公布季度获利增长12%，得益于贷款和资本市场收益强劲增长，促使该行将股息提高5%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高89.44点，或0.70%，至12,821.83点。10大类股中有八类收升。

加拿大第二大银行多伦多－道明银行股价上涨0.7%至84.85加元，此前其执行长Ed Clark给该银行收购苏格兰皇家银行(RBS)旗下Citizens Bank部门的想法泼了冷水。