加拿大股市：上扬，银行股业绩优于预期领涨大盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透多伦多2月28日 - 加拿大股市周四上扬，该国最大的两家银行加拿大皇家银行 和多伦多－道明银行 季度业绩超预期，推高大盘，抵消了黄金股的疲势。
正面的美国经济数据也为加拿大股市提供了支撑，刺激油气和工业股涨势。
加拿大皇家银行上扬0.9%至64.02加元，此前公司公布季度获利增长12%，得益于贷款和资本市场收益强劲增长，促使该行将股息提高5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高89.44点，或0.70%，至12,821.83点。10大类股中有八类收升。
加拿大第二大银行多伦多－道明银行股价上涨0.7%至84.85加元，此前其执行长Ed Clark给该银行收购苏格兰皇家银行(RBS)旗下Citizens Bank部门的想法泼了冷水。
该行公布季度获利增加21%，因受加拿大和美国零售银行业务贷款增长的推动。该行亦提高派息5%。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。