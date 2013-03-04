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市场报道 | 2013年 3月 5日 星期二 06:41 BJT

加拿大股市：矿业和能源股跌势拖累大盘收低，TransCanada上涨

路透多伦多3月4日 - 加拿大股市指标股指周一收低，矿业和能源板块领跌，因为石油价格走疲及全球经济忧虑挫伤投资者的士气。

TransCanada 上涨略微削减大盘跌幅，此前美国政府的一份报告称，该公司颇受争议的Keystone XL石油管道项目可能不会提升加拿大油砂的开发速度。

但大多数资源相关类股走跌，因为之前公布的中国制造业和服务业数据表现疲弱，令市场更加担心中国经济成长放缓。

意大利在组建新政府方面缺乏进展，而且美国上周五启动全面自动减支，均加剧了悲观气氛，

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低65.71点，或0.51%，报12,707.41点。(完)
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