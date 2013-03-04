加拿大股市：矿业和能源股跌势拖累大盘收低，TransCanada上涨

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多3月4日 - 加拿大股市指标股指周一收低，矿业和能源板块领跌，因为石油价格走疲及全球经济忧虑挫伤投资者的士气。
TransCanada 上涨略微削减大盘跌幅，此前美国政府的一份报告称，该公司颇受争议的Keystone XL石油管道项目可能不会提升加拿大油砂的开发速度。
但大多数资源相关类股走跌，因为之前公布的中国制造业和服务业数据表现疲弱，令市场更加担心中国经济成长放缓。
意大利在组建新政府方面缺乏进展，而且美国上周五启动全面自动减支，均加剧了悲观气氛，
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低65.71点，或0.51%，报12,707.41点。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。