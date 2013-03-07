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市场报道 | 2013年 3月 8日 星期五 06:46 BJT

加拿大股市：略微收低，能源股涨势的提振作用被电讯股跌势抵消

路透多伦多3月7日 - 加拿大指标股指周四略微收低，油价上涨推高能源股，但其提振作用被电讯类股的跌势所抵消。之前加拿大政府采取措施促进该行业的竞争，打击电讯股。

矿商等材料类股也受压，因欧洲央行和英国央行并未暗示推出进一步刺激举措后金价下滑。

加拿大股市下跌，尽管美股温和收高，道琼工业指数连续第三天收在纪录高位。

Davis-Rea执行长Douglas Davis表示，“受大宗商品股拖累，市场走势艰难。商品领域形势仍欠佳。”

材料类股年初以来已经跌逾9%，且是股指中迄今表现最差领域。该类股跌0.8%，受黄金类股下跌打压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低5.44点或0.04%报12,826.52点。10大板块中有六类上涨。之前该股指创1月30日以来最高水准。

电讯类股跌约1%，能源类股涨1.3%。(完)
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