加拿大股市：略微收低，能源股涨势的提振作用被电讯股跌势抵消

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透多伦多3月7日 - 加拿大指标股指周四略微收低，油价上涨推高能源股，但其提振作用被电讯类股的跌势所抵消。之前加拿大政府采取措施促进该行业的竞争，打击电讯股。
矿商等材料类股也受压，因欧洲央行和英国央行并未暗示推出进一步刺激举措后金价下滑。
加拿大股市下跌，尽管美股温和收高，道琼工业指数连续第三天收在纪录高位。
Davis-Rea执行长Douglas Davis表示，“受大宗商品股拖累，市场走势艰难。商品领域形势仍欠佳。”
材料类股年初以来已经跌逾9%，且是股指中迄今表现最差领域。该类股跌0.8%，受黄金类股下跌打压。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低5.44点或0.04%报12,826.52点。10大板块中有六类上涨。之前该股指创1月30日以来最高水准。
电讯类股跌约1%，能源类股涨1.3%。(完)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。