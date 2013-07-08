加拿大股市：由能源股及金融股带领涨至两周高位，因市场人气改善

标题新闻：俄罗斯央行分析师称4-5月俄通胀或降至4%以下，但明年通胀或难以保持在央行目标附近
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路透多伦多7月8日 - 加拿大股市周一触及两周高位，能源股及金融股领涨，因周五美国就业数据令投资人对经济复苏的乐观情绪增强，且对即将迎来的业绩期感到乐观，提振市场人气。
市场关注美国企业第二季业绩期，美国铝业在周一收盘后公布业绩，为美国季报揭开帷幕，且加拿大企业业绩期将在本月稍后开始。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨73.96点，或0.61%，报12,208.87点，稍早触及6月20日来最高的12,219.84。
10大类股中八类收升。尽管周一收高，但该指数自年初迄今仍下跌约1.8%。
金矿股在交投震荡中下跌1.5%，拖累材料股收低。
金融股升0.8%。能源股上涨大约1%，是对大盘升势贡献最大的类股。(完)
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路透东京4月12日 - 一位知情人士称，博通(Broadcom)向东芝旗下芯片部门提出约2.5万亿日圆(230亿美元)的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价。
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