加拿大股市：由能源股及金融股带领涨至两周高位，因市场人气改善

路透多伦多7月8日 - 加拿大股市周一触及两周高位，能源股及金融股领涨，因周五美国就业数据令投资人对经济复苏的乐观情绪增强，且对即将迎来的业绩期感到乐观，提振市场人气。

市场关注美国企业第二季业绩期，美国铝业在周一收盘后公布业绩，为美国季报揭开帷幕，且加拿大企业业绩期将在本月稍后开始。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨73.96点，或0.61%，报12,208.87点，稍早触及6月20日来最高的12,219.84。

10大类股中八类收升。尽管周一收高，但该指数自年初迄今仍下跌约1.8%。

金矿股在交投震荡中下跌1.5%，拖累材料股收低。