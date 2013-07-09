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市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 05:26 BJT

加拿大股市：上涨至近三周高位，因资源股反弹

路透多伦多7月9日 - 加拿大股市周二升至近三周来最高，因商品价格走高提振能源股和金矿股，抵销Alimentation Couche-Tard 股价大跌的影响。

美国企业季报开局强劲，也提振投资人信心。美国铝业周一公布业绩，为业绩期拉开帷幕。

加拿大股市升幅受限，因便利商店及汽油站运营公司Couche-Tard急跌5.6%，此前公司公布的第四季业绩逊于市场预期。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨88.22点，或0.72%，报12,297.09点，稍早触及6月19日来最高的12,298.67。

10大类股中五类收升。金融股攀升0.5%。材料股上扬1.7%。能源股升1.1%。(完)

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