加拿大股市：触及三周高位，美联储会议记录提振市场人气

意大利金融：两家问题银行证实，欧洲央行估算它们的资金缺口64亿欧元
路透米兰4月4日 - 意大利陷入困境的两家地区性银行Banca Popolare di Vicenza和Veneto Banca周二确认，欧洲央行(ECB)估计它们总共的资金缺口为64亿欧元(68亿美元)。去年ECB曾对这两家银行进行过压力测试。
路透多伦多7月10日 - 加拿大股市周三上涨至三周最高，因投资人人气改善，此前美国联邦储备理事会(美联储)会议记录显示，联储将以均衡的方式缩减刺激规模，抵销了中国贸易数据疲弱的影响。
加拿大股市连升第三日，受助于能源股及零售商Alimentation Couche-Tard 走强。
投资人密切关注加拿大出口商品的主要消费国中国的经济状况，因中国在公布6月出口意外下降后表示贸易前景“严竣”，令投资人重新担忧该国经济放缓的程度。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨9.84点，或0.08%，报12,306.93点。
10大类股中五类收升。能源股领涨，上升0.7%，因油价劲涨。
Couche-Tard股价劲升6.3%，上日因季度业绩逊于预期下跌。
金融股下滑0.1%。材料股跌0.2%(完)
路透米兰4月4日 - 意大利陷入困境的两家地区性银行Banca Popolare di Vicenza和Veneto Banca周二确认，欧洲央行(ECB)估计它们总共的资金缺口为64亿欧元(68亿美元)。去年ECB曾对这两家银行进行过压力测试。
路透上海4月5日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小升，实际有效波动十分狭窄。交易员称，中美元首会晤在即，自营机构操作明显谨慎，实需客盘仍略偏购汇，但对市场压力并不大，短期汇价料难现趋势性走势。
路透东京4月5日 - 日本第四银行(Daishi Bank)和北越银行(Hokuetsu Bank)周三称，双方已达成合并业务的基本协议。这两家银行均为地方性的小型银行。