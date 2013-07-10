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市场报道 | 2013年 7月 11日 星期四 05:46 BJT

加拿大股市：触及三周高位，美联储会议记录提振市场人气

路透多伦多7月10日 - 加拿大股市周三上涨至三周最高，因投资人人气改善，此前美国联邦储备理事会(美联储)会议记录显示，联储将以均衡的方式缩减刺激规模，抵销了中国贸易数据疲弱的影响。

加拿大股市连升第三日，受助于能源股及零售商Alimentation Couche-Tard 走强。

投资人密切关注加拿大出口商品的主要消费国中国的经济状况，因中国在公布6月出口意外下降后表示贸易前景“严竣”，令投资人重新担忧该国经济放缓的程度。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨9.84点，或0.08%，报12,306.93点。

10大类股中五类收升。能源股领涨，上升0.7%，因油价劲涨。

Couche-Tard股价劲升6.3%，上日因季度业绩逊于预期下跌。

金融股下滑0.1%。材料股跌0.2%(完)

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