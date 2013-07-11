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市场报道 | 2013年 7月 12日 星期五 05:44 BJT

加拿大股市：上涨至一个月高位，因贝南克的讲话继续发酵

路透多伦多7月11日 - 加拿大股市周四触及一个月高位，创下年内最大单日升幅之一，因周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克重申联储将继续维持刺激计划，他的讲话缓解市场忧虑。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数所有类股全面上涨，该指数连升第四日，年内迄今转至平盘上方。

金矿股涨幅最大，攀升6.6%。

贝南克周三表示，美联储必需继续执行宽松货币政策，因通胀偏低且失业率高企。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨186.33点，或1.51%，报12,493.26点，此前触及逾一个月最高12,496.29。

10大类股全部上涨。材料股劲升4.6%，金融股涨0.9%，能源股攀升1.5%。(完)
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