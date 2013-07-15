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中国财经报道 | 2013年 7月 16日 星期二 05:28 BJT

加拿大股市：触及一个月高位，Shoppers受Loblaw收购交易带动飙升

路透多伦多7月15日 - 加拿大主要股指周一上扬，盘中攀升至一个月高位，因大型食品超市连锁集团Loblaw Cos Ltd 斥资124亿加元收购Shoppers Drug Mart Corp 的交易提振后者大涨，并带动大盘整体人气。

投资者还消化中国经济第二季成长放缓和美国6月零售销售增幅不及预期等数据。

加拿大最大连锁药店Shoppers大涨超过24%，对大盘的提振最大。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨66.17点，或0.53%，报12,528.35点，盘中触及6月5日以来最高12,569.93点。

10大类股中八类上扬。金融和材料股收高0.5%，能源股小跌。(完)
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