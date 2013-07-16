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市场报道 | 2013年 7月 17日 星期三 05:34 BJT

加拿大股市：Potash回落拖累大盘走低，市场关注贝南克国会作证

路透多伦多7月16日 - 加拿大股市周二走低，因Potash Corp 重挫抵销了金矿股上涨对大盘的提振，但市场关注点锁定在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克，明后两天在国会作证时将就刺激计划发表怎样的讲话。

全球最大的肥料生产商Potash急跌3.3%，因对手Mosaic Co 发布的业绩令人失望，反应钾肥价格回落，并引发需求忧虑。该股对股指的拖累最大。

美国企业业绩喜忧参半，以及美国消费者物价指数6月攀升，反应通胀企稳等因素也令市场承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌11.46点，或0.09%，报 12,516.89点。

10大类股中九类走低。能源股回落0.3%，材料股劲扬2.2%。(完)

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