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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 05:35 BJT

加拿大股市：升至六周高位，受贝南克讲话提振

路透多伦多7月17日 - 加拿大股市周三攀升至一个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，美联储缩减货币刺激措施的计划时间表并不是板上钉钉的。

金融股领涨，但金价下挫拖累金矿股下滑。

贝南克表示，尽管美联储仍预计年内稍晚开始削减大规模资产购买规模，但保持了若经济前景恶化，调整退出计划的可能性。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高51.88点，或0.41%，报 12,568.77点，盘中高见12,597.99点，为6月4日来最高。

10大类股中八类收高，金融股攀升1.1%，但材料股下挫1.3%。(完)
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