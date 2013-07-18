加拿大股市：触及六周高位，因贝南克证词缓解市场不安

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透多伦多7月18日 - 加拿大股市周四攀升至一个半月最高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，联储在撤走刺激计划时，将采取灵活的方式。他的讲话缓解了投资者的不安。
在投资者开始将目光转向加拿大企业业绩时，美国大企业公布的强劲业绩也扶助提振市场人气。加拿大业绩期将于下周拉开帷幕。
贝南克的国会证词连续第二天推升股市。贝南克周三表示，美联储预计将从今年稍后开始缩减购债规模，但将保留一旦经济前景转变，调整退出计划的可能性。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨60.08点，或0.48%，报12,628.85点，盘中触及6月3日以来最高12,680.23点。
10大类股中五类收涨。金融和能源股领涨，金融股攀升1.3%，能源股上扬0.8%。材料股受金矿股下跌拖累走低。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。