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市场报道 | 2013年 7月 19日 星期五 05:31 BJT

加拿大股市：触及六周高位，因贝南克证词缓解市场不安

路透多伦多7月18日 - 加拿大股市周四攀升至一个半月最高，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，联储在撤走刺激计划时，将采取灵活的方式。他的讲话缓解了投资者的不安。

在投资者开始将目光转向加拿大企业业绩时，美国大企业公布的强劲业绩也扶助提振市场人气。加拿大业绩期将于下周拉开帷幕。

贝南克的国会证词连续第二天推升股市。贝南克周三表示，美联储预计将从今年稍后开始缩减购债规模，但将保留一旦经济前景转变，调整退出计划的可能性。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨60.08点，或0.48%，报12,628.85点，盘中触及6月3日以来最高12,680.23点。

10大类股中五类收涨。金融和能源股领涨，金融股攀升1.3%，能源股上扬0.8%。材料股受金矿股下跌拖累走低。(完)
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