加拿大股市：触及七周高位，因金矿股跟随金价上扬

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透多伦多7月22日 - 加拿大股市周一攀升至七周高位，因金价跳涨推高金矿股，而广泛的正面人气则提振金融股。
多伦多股市的涨幅超过标普500指数 ，并录得第四天连涨。
金价跳涨3%，且可能录得逾一年来最大三日涨幅，因美元走软和对美国联邦储备理事会(FED/美联储)快速撤走刺激举措的担忧缓解。
受此推动，加拿大证交所黄金类股指数周一急升6.5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨73.25点，或0.58%，报12,758.38点，盘中触及5月30日以来最高12,761.44点。
该指数年内迄今上扬2.6%，但表现仍远落后于美国股市。
10大类股中七类上扬，材料股攀升3.8%，能源股上扬0.2%，金融股收高0.5%。(完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。