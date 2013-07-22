加拿大股市：触及七周高位，因金矿股跟随金价上扬

路透多伦多7月22日 - 加拿大股市周一攀升至七周高位，因金价跳涨推高金矿股，而广泛的正面人气则提振金融股。

多伦多股市的涨幅超过标普500指数 ，并录得第四天连涨。

金价跳涨3%，且可能录得逾一年来最大三日涨幅，因美元走软和对美国联邦储备理事会(FED/美联储)快速撤走刺激举措的担忧缓解。

受此推动，加拿大证交所黄金类股指数周一急升6.5%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨73.25点，或0.58%，报12,758.38点，盘中触及5月30日以来最高12,761.44点。

该指数年内迄今上扬2.6%，但表现仍远落后于美国股市。