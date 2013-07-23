加拿大股市：走低，CN Rail和金融股跌势抵消了矿业股上涨带来的提振

路透多伦多7月23日 - 加拿大股市周二在连涨四日后走低，因Canadian National Railway Co 在公布业绩后走低，抵销了矿业股上扬对大盘的提振。

加拿大最大的铁路公司CN Railway急跌3.2%，之前该公司公布第二季经调整后获利增长11%，但表示，下半年可能面临挑战。

材料股对市场的提振最大，上扬1.5%，因金矿和基本金属矿业股攀升。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌13点，或0.10%，报12,745.38点。