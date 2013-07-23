加拿大股市：走低，CN Rail和金融股跌势抵消了矿业股上涨带来的提振

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多7月23日 - 加拿大股市周二在连涨四日后走低，因Canadian National Railway Co 在公布业绩后走低，抵销了矿业股上扬对大盘的提振。
加拿大最大的铁路公司CN Railway急跌3.2%，之前该公司公布第二季经调整后获利增长11%，但表示，下半年可能面临挑战。
材料股对市场的提振最大，上扬1.5%，因金矿和基本金属矿业股攀升。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌13点，或0.10%，报12,745.38点。
10大类股中五类收跌。金融股回落0.4%。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。