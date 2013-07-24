加拿大股市：收跌，因部分企业业绩不佳且金矿股遭抛售

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透多伦多7月24日 - 加拿大股市主要股指周三下跌，Cenovus Energy 和Canadian Pacific Railway 等企业公布的业绩令人失望拖累股市。
股指还受到金矿股下跌4.6%的拖累，金矿企业股价跟随金价下滑，市场同时还在消化欧洲经济复苏、美国制造业反弹和中国经济放缓的影响。
Loblaw Cos 和Rogers Communications 等企业业绩强劲，带动公司股价上涨，但未能扭转大盘的跌势。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低73.08点，或0.57%，报12,672.30点。
10大类股中6类收涨，包括权重较大的金融股。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。