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市场报道 | 2013年 7月 25日 星期四 06:59 BJT

加拿大股市：收跌，因部分企业业绩不佳且金矿股遭抛售

路透多伦多7月24日 - 加拿大股市主要股指周三下跌，Cenovus Energy 和Canadian Pacific Railway 等企业公布的业绩令人失望拖累股市。

股指还受到金矿股下跌4.6%的拖累，金矿企业股价跟随金价下滑，市场同时还在消化欧洲经济复苏、美国制造业反弹和中国经济放缓的影响。

Loblaw Cos 和Rogers Communications 等企业业绩强劲，带动公司股价上涨，但未能扭转大盘的跌势。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低73.08点，或0.57%，报12,672.30点。

10大类股中6类收涨，包括权重较大的金融股。(完)
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