路透多伦多7月25日 - 加拿大股市主要股指周四窄幅收低,Teck Resources Ltd 和加拿大太平洋铁路公司(Canadian Pacific Railway Ltd) 跳涨,且商品价格上涨带来支撑,抵销了Potash Corp 和Goldcorp Inc 令人失望的季报的影响。