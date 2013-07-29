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中国财经报道 | 2013年 7月 30日 星期二 05:29 BJT

加拿大股市：受金融股提振收高，市场关注美联储会议

路透多伦多7月29日 - 加拿大股市主要股指周一收高，金融股升势抵消了自然资源类股的跌势，投资人翘首期待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。

零售商Hudson's Bay Co 宣布计划收购Saks Inc 后，股价跳升5.8%，也受到市场关注。

多伦多股市在连跌四日后反弹，不过商品价格走势反复，进一步令市场承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高21.14点，或0.17%，报12,669.04点。

10大类股中七类收高。金融股升0.4%，原材料股跌0.1%。(完)
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