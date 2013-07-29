加拿大股市：受金融股提振收高，市场关注美联储会议

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透多伦多7月29日 - 加拿大股市主要股指周一收高，金融股升势抵消了自然资源类股的跌势，投资人翘首期待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议。
零售商Hudson's Bay Co 宣布计划收购Saks Inc 后，股价跳升5.8%，也受到市场关注。
多伦多股市在连跌四日后反弹，不过商品价格走势反复，进一步令市场承压。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高21.14点，或0.17%，报12,669.04点。
10大类股中七类收高。金融股升0.4%，原材料股跌0.1%。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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