加拿大股市：收在近两周低位，受Potash股价下跌拖累

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多7月30日 - 加拿大股市主要股指周二跌至近两周低位，此前俄罗斯和白俄罗斯的钾肥合资企业洽商破裂，使Potash Corp 股价重挫，因担忧钾肥价格下跌，投资人感到不安。
俄罗斯Uralkali 退出在白俄罗斯的合资计划，使全球最大的钾肥卡特尔瓦解，此举预料Uralkali将会把钾肥价格下降25%，并预示将不利钾肥行业重整，其他钾肥生产商股价也因此下跌。
全球最大的肥料制造商之一的Potash市值蒸发六分之一，股价暴跌16%。逾1.03亿股易手。
投资人采取谨慎态度，静待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策声明及本周稍后至为重要的美国非农就业报告出炉。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低87.29点，或0.69%，报12,581.75点，盘中触及7月17日来最低的12,555.82。
10大类股中七类收低。包括Potash Corp和其他矿业股的材料股大跌3.7%，金矿股下滑，因金价走低。金融股跌0.7%。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。