加拿大股市：收在近两周低位，受Potash股价下跌拖累

路透多伦多7月30日 - 加拿大股市主要股指周二跌至近两周低位，此前俄罗斯和白俄罗斯的钾肥合资企业洽商破裂，使Potash Corp 股价重挫，因担忧钾肥价格下跌，投资人感到不安。

俄罗斯Uralkali 退出在白俄罗斯的合资计划，使全球最大的钾肥卡特尔瓦解，此举预料Uralkali将会把钾肥价格下降25%，并预示将不利钾肥行业重整，其他钾肥生产商股价也因此下跌。

全球最大的肥料制造商之一的Potash市值蒸发六分之一，股价暴跌16%。逾1.03亿股易手。

投资人采取谨慎态度，静待周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布政策声明及本周稍后至为重要的美国非农就业报告出炉。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低87.29点，或0.69%，报12,581.75点，盘中触及7月17日来最低的12,555.82。

10大类股中七类收低。包括Potash Corp和其他矿业股的材料股大跌3.7%，金矿股下滑，因金价走低。金融股跌0.7%。(完)