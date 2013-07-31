加拿大股市：受原材料股和金融股下滑拖累收低，因美联储维持购债计划

路透多伦多7月31日 - 加拿大股市主要股指周三下滑至两周最低收位，受原材料股和金融股下滑拖累，因投资人消化美联储维持购债计划的货币政策声明。

美联储声明中称，经济继续复苏，但仍需要支持，联储未暗示将在短期内开始缩减购债规模。联储将在短期内继续执行每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)的计划，以提振仍受联邦预算收紧和外海增长疲弱拖累的经济。

但美国公布的数据显示，美国经济第二季成长意外加速，为美联储可能在今年稍晚缩减刺激措施奠定了更坚实的基础。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低95.11点，或0.76%，报12,486.64点，为7月15日来最低收位。