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市场报道 | 2013年 8月 7日 星期三 05:43 BJT

加拿大股市：全面下滑触及三周低位，因金价大跌

路透多伦多8月6日 - 加拿大股市主要股指周二下跌至逾三周低位，因欧美经济消息削弱黄金的避险吸引力，使金矿股大跌。

几乎所有主要板块均下跌，周一加拿大股市因假休市。

数据显示德国6月工厂订单录得去年10月来最大升幅，英国6月制造业增长远优于预期。

同时，美国6月贸易逆差收窄至三年半来最窄水平，暗示美国经济力度增强。

经济消息压低金价至近三周低位。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低133.93点，或1.06%，报12,469.32点，盘中触及7月11日来最低的12,419.04。

10大类股中九类收低。金融股跌0.5%，原材料股急跌3.6%，能源股下滑1.1%。信息技术股一枝独秀，上扬1.9%。(完)
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