加拿大股市：全面下滑触及三周低位，因金价大跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透多伦多8月6日 - 加拿大股市主要股指周二下跌至逾三周低位，因欧美经济消息削弱黄金的避险吸引力，使金矿股大跌。
几乎所有主要板块均下跌，周一加拿大股市因假休市。
数据显示德国6月工厂订单录得去年10月来最大升幅，英国6月制造业增长远优于预期。
同时，美国6月贸易逆差收窄至三年半来最窄水平，暗示美国经济力度增强。
经济消息压低金价至近三周低位。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低133.93点，或1.06%，报12,469.32点，盘中触及7月11日来最低的12,419.04。
10大类股中九类收低。金融股跌0.5%，原材料股急跌3.6%，能源股下滑1.1%。信息技术股一枝独秀，上扬1.9%。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。