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市场报道 | 2013年 8月 8日 星期四 05:40 BJT

加拿大股市：跌至近四周低位，因担忧美联储不久开始缩减刺激规模

路透多伦多8月7日 - 加拿大股市周三测试四周低位，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能很快开始缩减刺激规模的忧虑重燃，重创金融和能源股。

市场连跌第二日，年内转至平盘之下。到周三收盘时，年内迄今下跌0.17%。

美国芝加哥联储总裁埃文斯周二表示，美联储可能在今年晚些时候开始缩减购债规模，可能最早在下月采取行动，这取决于经济数据的表现。

近期美国公布的经济数据显示，美国经济更加稳步地成长，暗示美联储可能在短期内缩减刺激规模。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌56.59点，或0.45%，报 12,412.73点，盘中触及7月11日以来最低12,400.15点。

10大类股中七类走低。金融股下跌0.7%，能源股回落0.8%。(完)

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