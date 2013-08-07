加拿大股市：跌至近四周低位，因担忧美联储不久开始缩减刺激规模

《路透晚报》--4月6日日间新闻摘要（中港台）

中国国务院周三常务会议部署2017年经济体制改革重点任务，确定今后一个时期促进就业创业的政策措施，提出实施就业优先战略和更加积极的就业政策；并称今年将以供给侧改革为主线，抓紧重点领域改革持续发力。