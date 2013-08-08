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亚洲 | 2013年 8月 9日 星期五 06:36 BJT

加拿大股市：录得四周最大单日涨幅，因中国贸易数据反弹

路透多伦多8月8日 - 加拿大主要股指周四录得四周来最大单日涨幅，因中国贸易数据强劲，提振商品价格，带动黄金和其他矿业股大涨。

中国贸易数据意外强劲提振投资者人气，扶助主要股指年内重回平盘之上，昨日该指数年内收跌。

商品价格上扬，黄金、银和铜价分别跳升1.9%、1.6%和3%。金矿股急升逾7%，录得逾五周来最大单日涨幅。

7月中国进出口反弹为该国不断放缓的经济带来了一丝希望，但在短期内成长加速的可能性仍很低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨140.19点，或1.13%，报12,552.92点。

10大类股中有八类收高。材料股攀升5.9%，金融股收涨0.7%。(完)
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