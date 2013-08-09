加拿大股市：因担心美联储缩减购债而下滑，本周连跌第三周

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透多伦多8月9日 - 加拿大主要股指周五下滑，本周连跌第三周，因投资人担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能收紧货币政策，这盖过了中国经济数据强劲的影响。
加拿大公布，公共行业就业岗位流失触及创纪录水平，且青年人就业机会稀缺，导致加拿大7月就业岗位净减少39,400个，路透调查预期为增加1万个。
中国国家统计局周五公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。路透访问分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低10.79点，或0.09%，报12,542.13点。本周，该指数跌0.5%。
10大类股中有五类收高。金融股收低0.3%，能源股跌0.1%。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。