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市场报道 | 2013年 8月 10日 星期六 04:51 BJT

加拿大股市：因担心美联储缩减购债而下滑，本周连跌第三周

路透多伦多8月9日 - 加拿大主要股指周五下滑，本周连跌第三周，因投资人担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能收紧货币政策，这盖过了中国经济数据强劲的影响。

加拿大公布，公共行业就业岗位流失触及创纪录水平，且青年人就业机会稀缺，导致加拿大7月就业岗位净减少39,400个，路透调查预期为增加1万个。

中国国家统计局周五公布，7月工业增速快步回升至同比增长9.7%，零售销售增速为13.2%；1-7月固定资产投资增速为20.1%。路透访问分析师原本预计，7月工业同比增速为9%，投资和消费增速分别为20%和13.5%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低10.79点，或0.09%，报12,542.13点。本周，该指数跌0.5%。

10大类股中有五类收高。金融股收低0.3%，能源股跌0.1%。(完)
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