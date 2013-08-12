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市场报道 | 2013年 8月 13日 星期二 05:25 BJT

加拿大股市：收高，受助于金矿股和黑莓股价急升

路透多伦多8月12日 - 加拿大主要股指周一收升，因金矿股和智能手机制造商黑莓 股价急升，盖过金融股和能源股下跌的影响。黑莓称正寻求战略性可选项。

投资人也关注到日本第二季经济势长增幅低于预期的数据。

金价上涨约2%，至近三周高位，因中国黄金消费强劲及黄金支持上市交易基金的黄金持有量增加，为金价提供支持。金矿股劲涨超过5%。

黑莓表示，已经设立一个委员会，寻求包括结盟，合作或出售的可选项。该股劲升10.8%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨52.14点，或0.42%，报12,594.27点。

10大类股中有六类收低。金矿股上涨带动林料股攀升4.2%，但金融股收低0.2%，能源股跌0.6%。(完)
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