加拿大股市：触及两周高位，因良好数据提振市场人气

路透多伦多8月13日 - 加拿大股市周二触及两周高位，受助于乐观的经济信号，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员表示，近期的数据喜忧参半，美联储无法制定详细的退出策略。

美国数据显示，7月零售销售增幅为七个月来最大，且8月德国分析师和投资者信心增幅超预期。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，近期的经济数据喜忧参半，美联储决策者无法在下月制定详细的缩减资产购买规模和最终停止该计划的详细策略。

金融股因对经济的乐观情绪而受益，对股指的贡献最大，因投资者人气改善。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨47.92点，或0.38%，报 12,642.19点，盘中触及7月30日以来最高12,655.79点。