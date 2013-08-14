加拿大股市：近于收平，金融股下跌与黄金类股上涨相抵

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透多伦多8月14日 - 加拿大主要股指周三接近收平，金融类股下滑，以及市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债措施的担忧，抵消了黄金生产商类股的涨势。
不过，投资者受到德国和法国数据的鼓舞。德国和法国第二季GDP增长率初值均超过预期，受到企业和消费者支出回升的推动。
市场担心美联储开始缩减货币刺激措施。许多人认为，美联储将在9月采取行动。
“当那只鞋子落地，市场可能受挫，”Lorne Steinberg财富管理公司的总裁Lorne Steinberg表示，“甚至公债收益率(殖利率)将上涨的迹象也会对股市不利。”
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低2.89点，或0.02%，报 12,639.30点。
资源股比重较大的加拿大股市从上日触及的两周高点回落。由于受到大宗商品价格波动的打击，今年鲜有上涨。
10大类股中七类下跌。金融类股下滑0.2%。材料类股上涨2.3%。能源类股小涨0.2%。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
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