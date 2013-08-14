加拿大股市：近于收平，金融股下跌与黄金类股上涨相抵

路透多伦多8月14日 - 加拿大主要股指周三接近收平，金融类股下滑，以及市场对美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减购债措施的担忧，抵消了黄金生产商类股的涨势。

不过，投资者受到德国和法国数据的鼓舞。德国和法国第二季GDP增长率初值均超过预期，受到企业和消费者支出回升的推动。

市场担心美联储开始缩减货币刺激措施。许多人认为，美联储将在9月采取行动。

“当那只鞋子落地，市场可能受挫，”Lorne Steinberg财富管理公司的总裁Lorne Steinberg表示，“甚至公债收益率(殖利率)将上涨的迹象也会对股市不利。”

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低2.89点，或0.02%，报 12,639.30点。

资源股比重较大的加拿大股市从上日触及的两周高点回落。由于受到大宗商品价格波动的打击，今年鲜有上涨。