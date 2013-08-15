加拿大股市：触及三周高位，因资源类股反弹

企业并购：海航实业拟向新加坡物流商CWT提全面收购，涉资高至77亿港元
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
路透多伦多8月15日 - 加拿大主要股指周四反弹，触及三周高位，因商品价格上涨提振能源股和材料股，且抵销了美国联邦储备理事会(美联储)何时削减刺激计划的不确定性的影响。
电信股走强也提供支撑，此前报导称美国电信巨擘Verizon Communications Inc 可能推迟进入加拿大电信市场。消息提振加拿大三大电信公司罗渣士电信 ，Telus Corp 和BCE Inc 股价。
金价大涨逾2%，推动金矿股跳涨。中东局势不断升级推高油价至四个月高位。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨65.22点，或0.52%，报 12,704.52点，此为7月25日来最高水平。
10大类股中六类下跌。金矿股跳涨5.5%，扶助材料股上升3.8%。能源类股攀升1.2%，电信股上涨2.9%。金融股和工业股分别下跌0.4%和0.7%。(完)
路透香港4月10日 - 从事物业投资及休闲/旅游业务的海航实业集团宣布，拟向仓储及集装箱货运服务供应商CWT Ltd提出要约，收购后者逾6亿股已发行股本，涉资近14亿新加坡元（约76.9亿港元）。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲 浏览英文报导全文，请点选