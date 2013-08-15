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中国财经报道 | 2013年 8月 16日 星期五 06:18 BJT

加拿大股市：触及三周高位，因资源类股反弹

路透多伦多8月15日 - 加拿大主要股指周四反弹，触及三周高位，因商品价格上涨提振能源股和材料股，且抵销了美国联邦储备理事会(美联储)何时削减刺激计划的不确定性的影响。

电信股走强也提供支撑，此前报导称美国电信巨擘Verizon　Communications Inc 可能推迟进入加拿大电信市场。消息提振加拿大三大电信公司罗渣士电信 ，Telus Corp 和BCE Inc 股价。

金价大涨逾2%，推动金矿股跳涨。中东局势不断升级推高油价至四个月高位。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨65.22点，或0.52%，报 12,704.52点，此为7月25日来最高水平。

10大类股中六类下跌。金矿股跳涨5.5%，扶助材料股上升3.8%。能源类股攀升1.2%，电信股上涨2.9%。金融股和工业股分别下跌0.4%和0.7%。(完)
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