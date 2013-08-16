加拿大股市：升至逾三周高位，本周上涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透多伦多8月16日 - 加拿大主要股指周五升至近三周高位，因忧虑原油供应推动油价上涨，带动能源股攀升，这抵销矿业股下跌的影响。
在今年迄今一直跑输美股的多伦多证交所S&P/TSX综合指数在8月迄今跑赢标普500指数 ，因商品价格反弹势头开始稳固。
近期一系列中国，欧洲和美元的正面经济数据支持全球经济复苏强劲的可能性，这有利以出口为焦点的加拿大市场。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高32.40点，或0.26%，报 12,736.92点，稍早触及5月22日来的最高12,799.99点。本周该指数上涨1.6%。
10大类股中六类上涨。油气股攀升0.9%，因埃及和利比亚局势动荡引发投资人担心石油供应安全，令油价上涨。
金融类股上涨0.6%。包括矿业股在内的材料类股下滑1%。(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。