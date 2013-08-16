加拿大股市：升至逾三周高位，本周上涨

路透多伦多8月16日 - 加拿大主要股指周五升至近三周高位，因忧虑原油供应推动油价上涨，带动能源股攀升，这抵销矿业股下跌的影响。

在今年迄今一直跑输美股的多伦多证交所S&P/TSX综合指数在8月迄今跑赢标普500指数 ，因商品价格反弹势头开始稳固。

近期一系列中国，欧洲和美元的正面经济数据支持全球经济复苏强劲的可能性，这有利以出口为焦点的加拿大市场。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高32.40点，或0.26%，报 12,736.92点，稍早触及5月22日来的最高12,799.99点。本周该指数上涨1.6%。

10大类股中六类上涨。油气股攀升0.9%，因埃及和利比亚局势动荡引发投资人担心石油供应安全，令油价上涨。