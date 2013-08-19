加拿大股市：录得八周最大单日跌幅，因担忧美联储很快开始缩减刺激规模

欧元债市：两年期德债标售出现技术性失败，因对法国大选的担忧缓解
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
路透多伦多8月19日 - 加拿大股市周一录得八周来最大单日百分比跌幅，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)退出策略的担忧重创能源和金融股。
多伦多股市回吐了上周录得的多数涨幅，主要板块全线飘红。
对美联储很快将开始缩减刺激规模的预期不断升温，给市场带来的更多的不确定性，投资者寄望周三公布的美联储7月会议记录能提供一些联储何时行动的线索。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌148.86点，或1.17%，报12,588.06点，为6月24日以来最大单日跌幅。
权重最大的金融股收跌0.9%；能源股回落1.8%；材料股收挫1.4%。(完)
路透伦敦3月28日 - 法国与德国公债利差周二跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。
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路透约翰内斯堡3月28日 - 南非兰特兑美元周二续挫，此前总统祖玛周一要求财长戈尔丹“立即”从海外投资者路演行程中返回国内，重燃了政府将重新组阁的传闻。