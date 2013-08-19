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市场报道 | 2013年 8月 20日 星期二 05:31 BJT

加拿大股市：录得八周最大单日跌幅，因担忧美联储很快开始缩减刺激规模

路透多伦多8月19日 - 加拿大股市周一录得八周来最大单日百分比跌幅，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)退出策略的担忧重创能源和金融股。

多伦多股市回吐了上周录得的多数涨幅，主要板块全线飘红。

对美联储很快将开始缩减刺激规模的预期不断升温，给市场带来的更多的不确定性，投资者寄望周三公布的美联储7月会议记录能提供一些联储何时行动的线索。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌148.86点，或1.17%，报12,588.06点，为6月24日以来最大单日跌幅。

权重最大的金融股收跌0.9%；能源股回落1.8%；材料股收挫1.4%。(完)

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