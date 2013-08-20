加拿大股市：受银行和矿业股提振收涨，市场焦点转向美联储会议记录

路透多伦多8月20日 - 加拿大主要股指周二跳涨，因材料类股和金融类股上扬提振投资者人气，盖过了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)刺激计划前景的忧虑。

在周一录得八周来最大单日跌幅后，市场反弹并录得逾一周半以来最大单日涨幅。

美元走软提振黄金价格，进而推动金矿股急升3.8%。

多伦多证交所综合指数8月迄今表现强于标普500指数 ，周二的涨幅也大于后者。

投资者的关注点转向周三公布的美联储7月会议记录，他们将从中寻找美联储何时可能开始缩减刺激规模的线索。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨82.09点，或0.65%，报12,670.11点。