加拿大股市：受银行和矿业股提振收涨，市场焦点转向美联储会议记录

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透多伦多8月20日 - 加拿大主要股指周二跳涨，因材料类股和金融类股上扬提振投资者人气，盖过了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)刺激计划前景的忧虑。
在周一录得八周来最大单日跌幅后，市场反弹并录得逾一周半以来最大单日涨幅。
美元走软提振黄金价格，进而推动金矿股急升3.8%。
多伦多证交所综合指数8月迄今表现强于标普500指数 ，周二的涨幅也大于后者。
投资者的关注点转向周三公布的美联储7月会议记录，他们将从中寻找美联储何时可能开始缩减刺激规模的线索。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨82.09点，或0.65%，报12,670.11点。
10大类股中六类收涨。金融股攀升0.6%，材料股劲扬2.2%。(完)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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