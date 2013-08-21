加拿大股市：下跌至一周低位，因忧虑美联储何时撤走刺激计划

路透多伦多8月21日 - 加拿大主要股指周三跌至逾一周低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录未提供美联储何时缩减货币刺激计划的新线索。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数所有板块收低，矿业股跌幅居前，和黄金价格一起走低。

市场对美国7月成屋销售上升至逾三年高位的数据无甚反应，反而专注在下午发布的美联储会议记录。

美联储7月会议记录显示，仅有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度，而其他委员强调，在决定缩减刺激规模的时间上要有耐心。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低97.03点，或0.77%，报12,573.08点，稍早跌至8月12日来的最低12,542.84点。