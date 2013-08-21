加拿大股市：下跌至一周低位，因忧虑美联储何时撤走刺激计划

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储当前使用的相对较新的升息工具“效果良好”
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透多伦多8月21日 - 加拿大主要股指周三跌至逾一周低位，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录未提供美联储何时缩减货币刺激计划的新线索。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数所有板块收低，矿业股跌幅居前，和黄金价格一起走低。
市场对美国7月成屋销售上升至逾三年高位的数据无甚反应，反而专注在下午发布的美联储会议记录。
美联储7月会议记录显示，仅有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度，而其他委员强调，在决定缩减刺激规模的时间上要有耐心。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收低97.03点，或0.77%，报12,573.08点，稍早跌至8月12日来的最低12,542.84点。
金融股下滑0.3%；包括矿业股在内的材料股劲跌3%，因金矿股下挫3.5%。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
周一南非总统祖玛命令财长戈尔丹放弃在英国的投资者路演行程飞回国，激起了对戈尔丹未来的疑问。祖玛总统没有给出召回戈尔丹的原因。南非本地资产承受压力。