加拿大股市：录得两周来最大单日涨幅，受经济数据提振

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透多伦多8月22日 - 加拿大主要股指周四录得两周来最大单日百分比涨幅，此前中国，欧洲和美国公布强劲的经济数据，燃点投资人对全球经济的乐观情绪。
经济前景更明亮提振商品价格，且燃点金属股和矿业股涨势。包括金融股和能源股在内的其他主要板块也上扬。
美国和中国制造业指数均上升至数个月高位，欧洲的制造业数据优于预期。
另一项经济数据显示美国最新一周初请失业金人数仍接近六年低位。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨101.27点，或0.81%，报12,674.35点。10大类股中有九类收高。
油价上涨扶助能源股攀升近1%，金融股涨0.5%，包括矿业股在内的材料股劲涨2.3%，工业股升1.6%。(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。