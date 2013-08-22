版本:
中国
市场报道 | 2013年 8月 23日 星期五 05:22 BJT

加拿大股市：录得两周来最大单日涨幅，受经济数据提振

路透多伦多8月22日 - 加拿大主要股指周四录得两周来最大单日百分比涨幅，此前中国，欧洲和美国公布强劲的经济数据，燃点投资人对全球经济的乐观情绪。

经济前景更明亮提振商品价格，且燃点金属股和矿业股涨势。包括金融股和能源股在内的其他主要板块也上扬。

美国和中国制造业指数均上升至数个月高位，欧洲的制造业数据优于预期。

另一项经济数据显示美国最新一周初请失业金人数仍接近六年低位。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨101.27点，或0.81%，报12,674.35点。10大类股中有九类收高。

油价上涨扶助能源股攀升近1%，金融股涨0.5%，包括矿业股在内的材料股劲涨2.3%，工业股升1.6%。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐