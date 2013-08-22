加拿大股市：录得两周来最大单日涨幅，受经济数据提振

路透多伦多8月22日 - 加拿大主要股指周四录得两周来最大单日百分比涨幅，此前中国，欧洲和美国公布强劲的经济数据，燃点投资人对全球经济的乐观情绪。

经济前景更明亮提振商品价格，且燃点金属股和矿业股涨势。包括金融股和能源股在内的其他主要板块也上扬。