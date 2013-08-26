加拿大股市：从盘中三个月高位回落，受叙利亚消息和美国数据影响

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透多伦多8月26日 - 加拿大主要股指周一几无变动，叙利亚紧张局势和美国经济数据疲弱打压市场人气，抵销商品价格上涨带动金矿股和化肥股走强的影响。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数从稍早触及的三个月高位回落，此前美国国务卿克里表示，叙利亚政府尝试掩饰化学袭击导致巨大伤亡的证据，暗示美国对可能采取军事攻击更接近一步。
数据显示美国7月耐久财订单跌幅为一年来最大，且前意大利总理贝鲁斯柯尼的中右政党称若一议会投票把贝鲁斯柯尼逐出议会，它威胁会解散联合政府，这也打压市场人气。
美国天气乾热可能降低美国玉米和大豆期货收成，令这两种商品价格急涨，带动北美化肥股Potash Corp 和Agrium Inc 上升。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小跌2点，或0.02%，报12,760.30点，10大类股有八类收低。
工业股跌0.9%。能源股跌0.2%，Suncor Energy Inc 下滑0.7%。
矿业股方面，Barrick Gold Corp 涨2%，Goldcorp Inc 上升0.8%。(完)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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