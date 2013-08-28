加拿大股市：收升，因叙利亚忧虑带动能源股上涨

路透多伦多8月28日 - 加拿大主要股指周三攀升，因忧虑西方国家对叙利亚采取军事行动推动油价升至六个月高位，且提振能源股上涨，不过股市升幅受限，因其他板块也因叙利亚局势令人堪忧而下跌。

西方大国表示已下定决心，叙利亚总统阿萨德必须面对他向其人民使用被禁武器的惩罚，美国官员概略地叙述可能持续数日的多国空袭叙利亚的计划。

随着叙利亚紧张局势升级，油价触及六个月高位，因投资人担忧冲突加剧可能造成原油供应问题。

能源股跳涨1.5%。Canadian Natural Resources Ltd 上涨3.8%，Cenovus Energy Inc 上升2.7%，Suncor Energy Inc 涨1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨16.01点，或0.13%，报12,607.22点，从上日录得逾两个月来最大单日跌幅中反弹。