加拿大股市：收升，因叙利亚忧虑带动能源股上涨

金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
路透多伦多8月28日 - 加拿大主要股指周三攀升，因忧虑西方国家对叙利亚采取军事行动推动油价升至六个月高位，且提振能源股上涨，不过股市升幅受限，因其他板块也因叙利亚局势令人堪忧而下跌。
西方大国表示已下定决心，叙利亚总统阿萨德必须面对他向其人民使用被禁武器的惩罚，美国官员概略地叙述可能持续数日的多国空袭叙利亚的计划。
随着叙利亚紧张局势升级，油价触及六个月高位，因投资人担忧冲突加剧可能造成原油供应问题。
能源股跳涨1.5%。Canadian Natural Resources Ltd 上涨3.8%，Cenovus Energy Inc 上升2.7%，Suncor Energy Inc 涨1%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨16.01点，或0.13%，报12,607.22点，从上日录得逾两个月来最大单日跌幅中反弹。
十大类股中有六类收低。包括矿业股在内的材料类股下跌1.6%，因金矿股下挫2.5%。(完)
0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。
以下为中国即将或正在发行的国债: 发行主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 上市时 (亿元人民币) 间 财政部 *100.5 91天 *2.8775% 贴现国债 *4/10 *4/12 财政部 230 3年 3.80% 电子式储蓄国 4/10-4/19 -- 债 财政部 230 5年 4.17% 电子式储蓄国 4/10-4/19 --
美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。