加拿大股市：收升，因叙利亚忧虑带动能源股上涨

路透多伦多8月28日 - 加拿大主要股指周三攀升,因忧虑西方国家对叙利亚采取军事行动推动油价升至六个月高位,且提振能源股上涨,不过股市升幅受限,因其他板块也因叙利亚局势令人堪忧而下跌。

西方大国表示已下定决心,叙利亚总统阿萨德必须面对他向其人民使用被禁武器的惩罚,美国官员概略地叙述可能持续数日的多国空袭叙利亚的计划。

随着叙利亚紧张局势升级,油价触及六个月高位,因投资人担忧冲突加剧可能造成原油供应问题。

能源股跳涨1.5%。Canadian Natural Resources Ltd 上涨3.8%,Cenovus Energy Inc 上升2.7%,Suncor Energy Inc 涨1%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨16.01点,或0.13%,报12,607.22点,从上日录得逾两个月来最大单日跌幅中反弹。