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市场报道 | 2013年 8月 31日 星期六 05:46 BJT

加拿大股市：受叙利亚或遭军事打击拖累走低，本月收涨

路透多伦多8月30日 - 加拿大股市周五走低，因对美国及其盟国将对叙利亚采取军事行动的担忧重创商品价格，由此造成的拖累抵销了零售商Alimentation Couche-Tard Inc 公布业绩后大涨带来的提振。

加拿大股市8月攀升1.3%，连涨第二个月，八个月来首月表现强于标普500指数 。

Couche-Tard首季获利增长逾一倍，受助于其加拿大、美国和欧洲便利店商品销售增加。

数据显示，7月美国消费者支出几无增长，通胀温和。加拿大数据显示，加拿大经济第二季度增速放缓，6月GDP较上月萎缩，为六个月来首次。

美国周五明确表示，将对叙利亚政府近期使用化学武器攻击平民加以惩罚。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌50.83点，或0.40%，报 12,653.90点。10大类股中七类走低。

能源股回落0.8%，因油价走低。材料股也下跌0.8%，金融股收挫0.2%。(完)
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