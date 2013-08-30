加拿大股市：受叙利亚或遭军事打击拖累走低，本月收涨

欧洲汇市：英镑自三周低位回升，本周英国数据密集出炉
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透多伦多8月30日 - 加拿大股市周五走低，因对美国及其盟国将对叙利亚采取军事行动的担忧重创商品价格，由此造成的拖累抵销了零售商Alimentation Couche-Tard Inc 公布业绩后大涨带来的提振。
加拿大股市8月攀升1.3%，连涨第二个月，八个月来首月表现强于标普500指数 。
Couche-Tard首季获利增长逾一倍，受助于其加拿大、美国和欧洲便利店商品销售增加。
数据显示，7月美国消费者支出几无增长，通胀温和。加拿大数据显示，加拿大经济第二季度增速放缓，6月GDP较上月萎缩，为六个月来首次。
美国周五明确表示，将对叙利亚政府近期使用化学武器攻击平民加以惩罚。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌50.83点，或0.40%，报 12,653.90点。10大类股中七类走低。
能源股回落0.8%，因油价走低。材料股也下跌0.8%，金融股收挫0.2%。(完)
对分析师而言，这或能管窥周二将公布的通胀数据；预计通胀率将维持在英国央行2%的目标通胀率上方，持续令可支配收入承压，英镑亦可能因此面临压力。
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。