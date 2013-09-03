加拿大股市：在电信股带动下升至三个月高位

路透多伦多9月3日 - 加拿大股市周二触及三个月最高，因乐观数据暗示全球经济复苏力道不断增强，以及Verizon Communications Inc 决定不进入加拿大市场的消息推高电信股。

但涨势稍后消退，因在部分美国众议院领袖表示支持奥巴马总统提出的对叙利亚实施有限打击的要求后，投资者担忧中东动荡加剧。

加拿大股市周二受商品价格上扬提振，商品价格上扬推高材料和能源股。

Verizon首席执行长在接受采访时表示，该公司无计划进入加拿大无线市场。消息带动电信股大涨。

加拿大三大无线营运商周二反弹，对大盘提振最大。今年稍早，因担心Verizon进入加拿大市场，这三家公司的股票遭抛售。

电信股攀升4.4%，为到目前为止涨幅最大的主要类股，Telus Corp 劲扬6.8%，Rogers Communications 跳涨7.2%，BCE Inc 急升3.9%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨86.60点，或0.68%，报12,740.50点，盘中触及5月22日以来最高12,828.13点。