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市场报道 | 2013年 9月 5日 星期四 05:33 BJT

加拿大股市：连升第二日，受经济数据支撑

路透多伦多9月4日 - 加拿大股市周三连升第二日，由工业股和金融股领涨，因全球经济数据，以及对叙利亚采取有限军事行动的前景激励投资者。

加拿大股市涨幅受限，因金价和原油价格下跌，令金矿股和油类股承压。

周三公布的调查显示，中国8月服务业采购经理人指数(PMI)触及五个月高位，且欧元区企业活动创逾两年来最佳纪录。另一份数据显示美国8月汽车销售增速为约六年来最快。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨17.31点，或0.14%，报12,757.81点。

10大类股中七类上扬。工业股跳涨1%，金融股收高0.2%，材料股下跌，因金矿股下滑0.2%。能源股跌0.2%。(完)
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