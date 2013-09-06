加拿大股市：受美国就业数据拖累走低，但本周收涨

路透多伦多9月6日 - 加拿大股市周五走低，金融和电信股领跌，因对叙利亚冲突的担忧打压市场人气，且令人失望的美国就业数据显示美国经济复苏道路坎坷。

疲弱的美国数据的确缓解了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内缩减刺激规模的担忧。这提振金价，金矿股因而走高。

美国劳工部公布，美国8月非农就业岗位增加16.9万个(预估为增加18.0万个)，8月失业率为7.3%(预估为7.4%)，为四年半最低，因更多美国人放弃寻找工作。

市场对叙利亚局势的谨慎情绪持续。美国总统奥巴马周五顶住了要求其放弃空袭叙利亚计划的压力，并获得了其他10个20国集团(G20)成员国的支持，共同呼吁国际社会对叙利亚化武袭击做出“强烈”反应。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌24.14点，或0.19%，报12,820.92点。

本周前三个交易日股市连涨，本周上扬1.3%。