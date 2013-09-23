加拿大股市：受中国数据扶助小幅上升，黑莓在收购消息公布后基本持平

路透多伦多9月23日 - 加拿大股市周一收高，因正面的中国经济数据和德国总理梅克尔选举获胜抵销美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景不确定性的影响。

智能手机制造业黑莓 是市场关注的热点，该公司与Fairfax 牵头的一财团签署收购意向书，交易价值47亿美元。Fairfax是黑莓最大的股东。

黑莓股价早盘大跌约7%，在收购消息公布后反弹，尾盘报9.08加元，和周五收位变动不大。

Fairfax收升1.1%，报420.45加元。

投资人感到鼓舞，因调查显示中国和欧洲企业的新订单增加，暗示这些经济体经济反弹。

德国总理梅克尔在周日的大选中赢得全面的个人胜利，但其所在的保守党派似乎距离独自掌权所需的选票还差一些，可能不得不说服左翼党派加入联合政府。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨4.71点，或0.04%，报12,811.18点。本季迄今上升大约5.6%。