加拿大股市：受中国数据扶助小幅上升，黑莓在收购消息公布后基本持平

香港金融：按揭证券公司落实推出长者公营年金计划，内部回报率3-4%
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透多伦多9月23日 - 加拿大股市周一收高，因正面的中国经济数据和德国总理梅克尔选举获胜抵销美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景不确定性的影响。
智能手机制造业黑莓 是市场关注的热点，该公司与Fairfax 牵头的一财团签署收购意向书，交易价值47亿美元。Fairfax是黑莓最大的股东。
黑莓股价早盘大跌约7%，在收购消息公布后反弹，尾盘报9.08加元，和周五收位变动不大。
Fairfax收升1.1%，报420.45加元。
投资人感到鼓舞，因调查显示中国和欧洲企业的新订单增加，暗示这些经济体经济反弹。
德国总理梅克尔在周日的大选中赢得全面的个人胜利，但其所在的保守党派似乎距离独自掌权所需的选票还差一些，可能不得不说服左翼党派加入联合政府。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨4.71点，或0.04%，报12,811.18点。本季迄今上升大约5.6%。
10大类股中七类上涨。金融股升0.4%，保健类股大跌2.1%。(完)
按揭证公司为政府通过外汇基金全资拥有的公司。该项针对65岁或以上人士的终身年金计划，投保人在存入一笔过保费后可即时开始提取年金直至终老，保费金额会设有上限及下限，暂定分别为100万港元及5万港元。
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透香港4月10日 - 中国码头营运商--招商局港口控股有限公司周一称，以总代价约54.32亿元人民币认购汕头港务集团六成股权，进一步增强于华南地区的港口网络。