加拿大股市： 受银行股和工业股提振上涨，焦点仍在美联储

欧洲股市：收盘基本持平，银行股和Dialog Semi下跌被奢侈品股上涨抵消
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透多伦多9月24日 - 加拿大股市周二攀升，金融股和工业股带动股市上扬，投资人仍将注意力锁定在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景上。
市场焦点在臆测美联储对其刺激计划的想法，市场仔细分析经济数，从中寻找美联储下一步行动的线索。
民间调查显示9月美国消费者信心下降，因消费者对未来的看法较为黯淡，而7月美国房价升速放缓。
但9月德国企业信心小幅改善，升至17个月最高，暗示德国经济开始稳步复苏。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨37.71点，或0.29%，报12,848.89点。
10大类股中九类上涨。金融股升0.4%，工业股攀升0.6%。(完)
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
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