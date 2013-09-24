加拿大股市： 受银行股和工业股提振上涨，焦点仍在美联储

路透多伦多9月24日 - 加拿大股市周二攀升，金融股和工业股带动股市上扬，投资人仍将注意力锁定在美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策前景上。

市场焦点在臆测美联储对其刺激计划的想法，市场仔细分析经济数，从中寻找美联储下一步行动的线索。

民间调查显示9月美国消费者信心下降，因消费者对未来的看法较为黯淡，而7月美国房价升速放缓。

但9月德国企业信心小幅改善，升至17个月最高，暗示德国经济开始稳步复苏。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨37.71点，或0.29%，报12,848.89点。